Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme: le foto in montagna lo confermano

Non è mai stata una fine ma solo una modo per capirsi meglio: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme e il ritorno di fiamma è evidente

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme: le foto in montagna confermano il ritorno di fiamma. La separazione annunciata ad inizio anno sembra ormai un ricordo lontano e gli scatti di Diva e Donna sembrano non lasciare alcun dubbio: baci e tenerezze sulle Dolomiti.

Il dato è che i due sono usciti definitivamente allo scoperto e la ricostruzione della loro famiglia sembra essere stata affidata ad una vera “seconda luna di miele”.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme

I giorni rosa per la coppia hanno avuto inizio già durante il ponte di Ognissanti. E non ci sono solo gli scatti di Diva e Donna, ma dichiarazioni importanti. Proprio in Germania la Hunziker ha rilasciato un’intervista esclusiva al giornale Bunte, ecco cosa diceva: “Sì, tutto è possibile, in amore, anche l’impossibile può succedere.

Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste. Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore”.

“Mi è sfuggito qualcosa del mio matrimonio”

E ancora: “E certo mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo lasciati. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga e che è ovvio che ci sia.

No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno”. Tomaso era stato più cauto ed aveva lanciato segnali più familistici: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie”.