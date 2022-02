Michelle Impossible, la conduttrice indossa l’abito di Sanremo 2018 ed è boom di reazioni sui social

Nell'apertura della seconda e ultima puntata di Michelle Impossibile, Hunziker ha indossato un abito già visto ed è boom di reazioni sui social.

La seconda e ultima puntata di Michelle Impossible è iniziata letteralmente con il botto. Il pubblico da casa ha potuto ammirare in apertura una piccola e inaspettata sorpresa. Michelle Hunziker ha infatti sceso le scale indossando un abito già visto e proveniente direttamente dal Festival di Sanremo 2018.

Inutile dire che le reazioni del web sono state immediate.

Ma sbaglio o l’abito di Michelle nell’anteprima è proprio quello di Sanremo 2018? #MichelleImpossible pic.twitter.com/ZNVFhrTARF — Borraccino (@borraccino_) February 23, 2022

Michelle Impossible indossa l’abito di Sanremo 2018

Il “One woman show” Michelle Impossible è stato l’occasione per far fare gli spettatori un tuffo nei ricordi e così, in questa speciale puntata di martedì 23 febbraio abbiamo avuto la possiblità di vedere tante reunion attesissime e inaspettate come quella ad esempio tra Katia Follesa e Valeria Graci o, rimanendo in tema Zelig, Pali e Dispari.

L’abito nero e coda di sirena indossato a Sanremo 2018 non fa certo eccezione e così Michelle Hunziker, introdotta da Michela Giraud e Katia Follesa, ha percorso la scalinata in pieno stile “sanremese”.

L’abito color “lime” sfoggiato nella prima puntata

I più attenti avranno notato che non si tratta di un caso assolato. Già nella prima puntata Michelle Hunziker aveva esibito un abito color lime e precedentemente indossato sempre a Sanremo, ma molti anni prima ossia nel 2007.

Non è mancato infine, nemmeno questa volta il supporto stilistico di Giorgio Armani che ha accompagnato i look più iconici di Michelle, come tra l’altro aveva scritto su Instagram qualche settimana fa: “Prove costume da Giorgio Armani, significa che sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro… Ha sempre segnato le mie esperienze pià emozionanti e sarà così anche stavolta”.