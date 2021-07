Minacce di morte contro Alice Campello e i suoi figli, lo sfogo: “Vergognoso e inaccettabile”

Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ha postato via social alcune delle minacce da lei ricevute contro la sua famiglia e i suoi figli.

Alice Campello, moglie di Alvaro Morata e madre dei suoi tre bambini, ha denunciato via social gli episodi intimidatori di cui è stata vittima nelle ultime ore a seguito del gol di suo marito contro gli Azzurri a Wembley.

Alice Campello: le minacce di morte

Minacce inenarrabili contro la sua famiglia e soprattutto contro i suoi figli sono giunte ad Alice Campello, moglie di Alvaro Morata e mamma dei suoi tre bambini. Da giorni anche il calciatore aveva denunicato episodi di questo tipo di cui era stato vittima per i gol falliti a Euro 2020 e per quello invece riuscito durante gli ultimi 10 minuti di match contro gli Azzurri a Wembley.

Alice Campello ha postato alcuni dei messaggi incriminati sui social e si è sfogata scrivendo: “Sinceramente non sto soffrendo per questi messaggi, davvero.

Non penso neanche sia un fattore di “italiani” ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire e non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero che in futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone, perché è inaccettabile vergognoso”, ha scritto l’influencer.

Alice Campello e Alvaro Morata: lo sfogo

Anche Alvaro Morata alcuni giorni prima aveva fatto sapere di aver preso le distanze dai social per via di alcuni messaggi minatori e intimidatori contro di lui e la sua famiglia ricevuti da alcuni perfetti sconosciuti (spesso nascosti dietro profili falsi).

“Ho passato 9 ore senza dormire dopo la partita contro la Polonia, Ho ricevuto minacce, insulti verso la mia famiglia, persone che speravano che i miei figli morissero. Forse qualche anno fa, sarei stato ‘incasinato’, ma sto bene. Ho passato qualche giorno isolato da tutto”, aveva detto il difensore, che come sua moglie si è detto schifato per il tenore di simili messaggi e si è detto fiducioso nell’eventualità che vengano presi provvedimenti.

Alice Campello: i figli

Dopo le nozze a Venezia nel 2017 Alice Campello e Alvaro Morata hanno realizzato il loro sogno d’amore con l’arrivo dei due figli gemelli, Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, e a seguire del piccolo Edoardo, nato nel 2020. La coppia ha sempre difeso la propria privacy e quella dei loro tre figli,