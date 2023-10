Accuse pesanti dalla Francia contro Karim Benzema: il ministro degli Interni ha detto che l’ex Real Madrid sarebbe in contatto con dei terroristi.

Benzema accusato di avere legami con un’organizzazione terroristica

Dalla Francia arriva una notizia choc: il ministro degli Interni, Gérald Darmanin, ha accusato l’ex Real Madrid e Pallone d’Oro 2022, Karim Benzema, di aver legami forti con un’organizzazione terroristica mussulmana.

«Il signor Karim Benzema ha noti legami, come tutti sappiamo, con i Fratelli Musulmani» – ha detto il ministro in un’intervista a CNews. Si tratta di accuse pesanti, che se non dovessero trovare fondamento potrebbero rivelarsi anche diffamatorie. Per ora comunque l’attaccante francese non ha ancora replicato.

Il sostegno di Karim Benzema nei confronti della Palestina

Benzema è sempre stato trasparente dal punto di vista politico, e si è espresso più volte sulle questioni mussulmane. Ora, con una guerra che sta distruggendo parte del Medio Oriente, non ha potuto esimersi dall’esprimere il suo pensiero. In particolare, il numero 9 dell’Al-Ittihad ha mostrato vicinanza al popolo palestinese:

«Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza che sono ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini» – ha scritto sui suoi profili social.

