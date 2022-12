Mondiali Qatar, Adani è in lacrime per la vittoria dell'Argentina

Lele Adani è stato uno dei protagonisti indiscussi di questi mondiali. Il commentatore ha pianto in diretta dopo la vittoria dell'Argentina.

Si sono chiusi tra tante polemiche, ma anche emozioni i mondiali del Qatar.

Tra i protagonisti indiscussi di questo campionato del mondo c’è senz’altro il buon Lele Adani che è apparso visibilmente commosso dopo che l’Argentina traghettata da Leo Messi ha trionfato contro la Francia. Il commentatore nel ricordare la grandezza che inevitabilmente verrà associata a Diego Armando Maradona, ha pianto in diretta.

Mondiali Qatar, le lacrime Adani in diretta

Il telecronista Rai, nel commentare il successo portato a casa dall’Argentina ha ripercorso la strada affrontata dalla squadra di Maradona prima e Leo Messi poi: “Emotivamente forte nell’86, anche nella dinamica della partita, quando prendono il 2-2, si è saputo che erano morti, Valdano guarda Burruchaga e dice: “Noi abbiamo Diego e ora l’Argentina aveva Messi”.

Adani per la via dell’emozione faticherà poi a parlare. Da lì la parola verrà passata a Marchisio e a Stramaccioni, grande rivelazione di questi mondiali.

Le critiche di Adani sono state un portafortuna?

Nonostante le critiche non siano mancante, la verve di Lele Adani è stata uno dei ganci di traino dei mondiali che si sono appena conclusioni. Chi ha assistito in special modo le partite con l’Argentina, sicuramente non avrà potuto fare a meno di notare con quanta passione il telecronista abbia lodato le prestazioni dell’Albiceleste a cominciare da Lionel Messi, incoronato re indiscusso del campionato.

In molti si sono persino chiesti se le telecronache dell’ex difensore del Brescia hanno davvero portato fortuna alla nazionale del CT Scaloni.