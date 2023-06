L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha scritto un messaggio di cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi che, a suo tempo, lo scelse come allenatore del Milan. Durante la sua prima stagione con il club di cui il Cav era presidente, il tecnico vinse il suo primo scudetto.

Morte Silvio Berlusconi, il cordoglio di Massimiliano Allegri

Anche Massimiliano Allegri ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “Il mio primo ricordo del Presidente Berlusconi è quello di quando lo incontrai la prima volta a Milanello: in quell’occasione durante la nostra chiacchierata mi colpì molto quando mi disse quanti progetti e idee avesse in testa e come per realizzarli tutti avrebbe dovuto arrivare a vivere almeno a 120 anni!”, ha scritto l’allenatore della Juventus nel messaggio affidato a Sportmediaset.

Allegri ha vinto il primo scudetto della sua carriera con il Milan di Berlusconi che lo scelse, appunto, come allenatore del club rossonero, trapiantandolo da Cagliari a Milano. All’epoca, l’allenatore visse quattro stagioni con il tricolore, trappandolo all’Inter e interrompendo il dominio dei nerazzurri proprio in quella che segno il suo esordio al Milan.

“Grande carisma e visione del mondo oltre i limiti”

“Ecco, nel rendergli omaggio in questo giorno di grande dolore vorrei sottolineare il suo grande carisma e la sua visione del mondo che non aveva limiti. Fiducioso ed estremamente positivo nel programmare il futuro”, ha aggiunto Allegri. “Questa voglia di vivere e di lottare per ogni traguardo è un’eredità che ha lasciato a tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di collaborare con lui e che non verrà dimenticata. Max Allegri”, ha concluso.