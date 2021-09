Mostra Cinema di Venezia, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si baciano sul red carpet

Tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci è sbocciato l'amore. I due sono stati immortalati mentre si baciavano sul red carpet di Venezia.

Galeotto fu quel tappeto rosso… Francesco Chiofalo e l’ereditiera Drusilla Gucci non si nascondono più. I due sono stati immortalati, mentre si scambiavano un bacio sul prestigioso Red Carpet della mostra del Cinema di Venezia. Stando a quanto appreso, l’ereditiera che qualche tempo fa aveva partecipato all’Isola dei famosi, aveva dichiarato di essere single e di essere molto selettiva in fatto di uomini.

“Adesso sto bene da sola davvero“, aveva spiegato.

Chiofalo Drusilla Gucci bacio, l’influencer ha già incontrato la madre

Il noto influencer, diventato noto al grande pubblico grazie alla trasmissione Temptation Island, ha raccontato che avrebbe già fatto conoscenza della madre di Drusilla. “Sì ragazzi confermo, ci stiamo conoscendo! Lei è una persona molto interessante e stiamo molto bene. Quindi confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella“, ha dichiarato l’influencer.

Chiofalo Drusilla Gucci bacio, I due sono stati visti passeggiare per le strade della Capitale

Drusilla Gucci e Francesco Gucci erano stati avvistati qualche mese fa per le strade della Capitale. In particolare la testata settimanale “Oggi”, li aveva immortalati mentre si scambiavano dei teneri baci. Baci dunque che diventano una conferma.

Chiofalo Drusilla Gucci bacio, smentito il presunto flirt con David dei Maneskin.

Qualche tempo fa, la giovane ereditiera di casa Gucci ha affermato che in relazione al flirt che ci sarebbe stato tra lei e il front man dei Maneskin non ci sarebbe stato nient’altro che una fake news: “Io sono una ragazza che ha avuto poche relazioni nella vita e tutte durature.

Hanno scritto che ho avuto una storia con il cantante Damiano dei Måneskin. Fake news… purtroppo”.

Ha infine dichiarato che il cognome Gucci non si è rivelato essere un fardello pensante per lei – riporta Di Lei: “Quanto pesa il cognome Gucci sulle mie spalle? Zero. Mai calcolato più di tanto. È un cognome che fa parte della superficie. Io non mi sono mai sentita l’eletta o la privilegiata rispetto agli altri.

Più che altro odio quelli che si avvicinano per il mio cognome e non per conoscere me: ma li sgamo subito. Li fiuto. Sono molto diffidente. Al primo “ciao” lo capisco. Sono macabra nell’animo, ma ho anche una parte romantica: nascosta, ma c’è”.