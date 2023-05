Naike Rivelli ha detto la sua sul caso di Chiara Ferragni e della ragazzina di 11 anni alla quale è stato chiuso il profilo Instagram per aver commentato il post dell’imprenditrice. La figlia di Ornella Muti si è schierata contro la moglie di Fedez.

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni ha condiviso una foto nuda su Instagram. Una ragazzina di 11 anni, Giulia, ha commentato lo scatto in modo negativo, ma ha ricevuto una serie di contro risposte al vetriolo. Alla fine della fiera, il suo account è stato chiuso. La polemica è scoppiata in un lampo e anche Naike Rivelli ha detto la sua, scagliandosi contro la moglie di Fedez.

Naike, via social, ha tuonato:

“Pensati libera! E una ragazzina si alza, si pensa libera e scrive un commento sotto un post della signora Chiara Ferragni. Si scatena un putiferio. La ragazzina riceve così tanti commenti negativi che la mamma deve disattivarli. Dopodiché la sua pagina Instagram – molto bella – scompare. E la ragazzina non esiste più. Ecco il nostro pensarti libera in Italia, bel messaggio per le ragazzine”.