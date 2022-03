Nicole Mazzocato aspetta un bambino? L’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione Nicole Mazzocato aspetterebbe un figlio insieme al compagno Armando Anastasio.

Nicole Mazzocato aspetta un bambino? Secondo indiscrezioni l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe presto confermare la notizia della sua gravidanza.

Nicole Mazzocato è incinta?

Secondo Deianira Marzano Nicole Mazzocato aspetterebbe un figlio insieme al compagno, Armando Anastasio, e a breve dovrebbe annunciare la gravidanza.

I due convivono da quasi un anno e l’ex fidanzata di Fabio Colloricchio al momento non ha confermato né smentito il rumor in circolazione che però sta diventando sempre più insistente. Ora che lo scoop è in circolazione Nicole romperà il silenzio in merito alla vicenda? In tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più.

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio: l’amore

Tra Nicole Mazzocato e Armando Anastasio la scintilla è scoccata oltre un anno fa e i due hanno presto deciso di andare a vivere insieme.

Prima dell’incontro con Anastasio si è vociferato di un presunto flirt tra Nicole e il rapper Salmo e poi ancora le è stata attribuita una liaison – mai confermata – con Mario Balotelli. Oggi accanto a Armando Anastasio Nicole Mazzocato sembra aver trovato la serenità, e tanti sperano che presto confermi le voci in merito alla sua presunta gravidanza.

Di recente anche il suo storico ex fidanzato, Fabio Colloricchio, ha annunciato di aspettare un figlio insieme alla fidanzata Violeta Mangrinan, conosciuta all’interno di un reality show (Supervivientes).

I due hanno annunciato l’arrivo del loro primo figlio a mezzo social e hanno ricevuto i messaggi di auguri e le congratulazioni da parte dei loro fan. Nicole commenterà la notizia?