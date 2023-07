Nina Moric: la frecciatina a Diletta Leotta e a Elisabetta Canalis

Nina Moric ha scagliato quella che sembra essere una frecciatina in piena regola contro la showgirl Elisabetta Canalis e contro la conduttrice Diletta Leotta, protagoniste insieme di una puntata del podcast Mamma Dilettante.

Nina Moric: la frecciatina contro Elisabetta Canalis e Diletta Leotta

Elisabetta Canalis è stata ospite a una delle ultime puntate del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, e ha stupito tutti affermando che per lei la gravidanza non fosse stata un periodo idilliaco e che a lei sua figlia Skyler Eva, nella pancia, sembrasse un “alien”. Le sue dichiarazioni – con cui Diletta Leotta aveva concordato – sembra abbiano indignato Nina Moric, che ha scritto via social: “Ho visto un’intervista terrificante. Soltanto una sfumatura (Universo ti ringrazio) di una che sta per diventare “madre” e un’altra che lo è. Anch’io sono madre e mio figlio non era il mostro che si prendeva lo spazio nel ventre. Siamo noi mostri pensando che questo è un sacrificio. NON LO È care mamme”.

Sui social in tanti hanno fatto notare a Nina Moric che l’intento delle due conduttrici fosse scherzoso e ironico, ma al momento lei non ha replicato ai messaggi in questione. Elisabetta Canalis e Diletta Leotta si pronunceranno in merito alla vicenda?