Nuova casa di Fedez: è una dimora di 400 metri quadri

A seguito della rottura con la moglie Chiara Ferragni, il rapper Fedez ha deciso di iniziare una nuova fase della sua vita in una casa spaziosa situata nel cuore di Milano, nella prestigiosa Piazza Castello.

In un’intervista al noto settimanale ‘Oggi’, ha condiviso la sua gioia per questa nuova mega dimora di ben 400 metri quadri, dove si propone di accogliere e vivere con i suoi veri e unici tesori: i figli Leo e Vittoria. Per Fedez, i suoi bambini rappresentano la linfa vitale e il significato più profondo della sua esistenza, ed è convinto che si innamoreranno della loro nuova casa tanto quanto lui.

Chiara Ferragni vivrà da sola?

Allo stesso tempo, Chiara Ferragni resta nel lussuoso attico sempre a Milano appena ristrutturato insieme ai figli Leone e Vittoria. Ha condiviso con i suoi follower il suo approccio alla nuova situazione, cercando “buone vibrazioni” nella pianta di nome “Feliciona“. Questa pianta non è solo un elemento decorativo, ma un simbolo di riflessione e gratitudine per le piccole gioie quotidiane. Chiara ha accolto Feliciona come un nuovo membro della famiglia, esprimendo il desiderio di crescere insieme sotto lo stesso cielo e nutrirsi di luce, amore e positività.

Ferragni e Fedez, i figli il vero e unico amore

Fedez ha scelto di vivere in una nuova casa di 400 metri quadri situata in Piazza Castello, una posizione che lo avvicina maggiormente alla sua precedente casa abitata con Ferragni. Questa vicinanza gli consentirà di trascorrere più tempo con i suoi figli, rendendo gli incontri più agevoli e frequenti. Ora, l’attesa è solo per il momento in cui Fedez svelerà al pubblico la sua nuova dimora, aprendo così le porte a nuove esperienze e capitoli della sua vita.

Queste due dimore e le scelte dei loro abitanti riflettono strade apparentemente simili ma divergenti, tutte orientate al cambiamento. Mentre Chiara e Fedez affrontano la loro separazione in modi unici, entrambi sono concentrati sul benessere dei loro figli e sulle loro singole strade verso la rinascita.