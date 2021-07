Olimpiadi di Tokyo, quanto valgono le medaglie

Oro, argento e bronzo... che valore hanno le medaglie olimpiche che conquisteranno gli atleti italiani? a rivelarlo Malagò.

Da quando sono iniziate le olimpiadi di Tokyo 2020 una delle domande che ci si è posti è qual sarà il valore delle medaglie che potranno conquistare gli atleti italiani in caso di podio. Lo ha rivelato il presidente del CONI Giovanni Malagò che ha fatto sapere che per tutti i premi ci sarà un incremento del 20% in più, mentre l’oro ha subito una maggiorazione di 30 mila euro.

Si tratta questa di un’azione importante perché va a dare sostegno ad un settore come quello dello sport che ha attraversato un momento di crisi.

Olimpiadi Tokyo medaglie, l’ultima modifica risaliva a 5 anni fa

Non accadeva da Rio 2016. La quotazione della medaglie olimpiche in vista delle olimpiadi di Tokyo appena iniziate è stata modificata in subendo un netto rialzo in tutte e tre le posizioni del podio.

A speigarlo il presidente del CONI Giovanni Malagò che ha spiagato nel dettaglio i motivi di tale scelta “È un modo per dare merito agli sportivi che in questo periodo difficile non hanno ricevuto entrate, non potendo gareggiare” .

I nuovi valori delle medaglie aggiornate risultano dunque essere di 180 mila euro per chi conquista la medaglia oro, 90 mila nella medaglia argento, mentre la medaglia di bronzo permetterà agli atleti di portare nelle loro casse 60 mila euro.

Olimpiadi Tokyo medaglie, Malagò: “Saranno due settimane complicate”

Nel frattempo il presidenrte del CONI nel corso dell’apertura di Casa Italia ha messo in evidenza come non saranno delle settimane facili: “Saranno due settimane complicate, difficili, ma mi sento di dire anche belle. Spero che ognuno di noi possa ricordarle e dire ‘io c’ero'”.

Ha quindi dichiarato: “Non conoscevo Casa Italia, l’avevo vista molto tempo fa per un’Assemblea, ma non così personalizzata. Diego Nepi qui è il vero padrone di casa e ancora una volta aver dato fiducia a Diego e alla sua squadra sia stata una scelta vincente.

Noi abbiamo dato il nostro tocco e stile italiano. Noi siamo così volenterosi e desiderosi è dovuto al fatto che abbiamo precisi accordi e contratti con questa formidabile lista di aziende che hanno dato fiducia al Comitato Olimpico Italiano e a Italia Team da molto tempo e fortunatamente lo continuano a dare per altri anni. Credo che in considerazione delle formidabili restrizioni che stiamo vivendo, avere Casa Italia credo sia veramente un valore aggiunto”.

Olimpiadi Tokyo medaglie, le medaglie d’oro sensibilizzeranno per il vaccino

Nel frattempo Malagò in accordo con il Ministro alla Salute Speranza ha stilato un accordo secondo il quale le medaglie d’oro olimpiche si faranno voce della campagna di vaccinazione.