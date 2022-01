Orietta Berti, la rivelazione su Mille e la telefonata con Fedez: “Ha fatto tutto lui”

Orietta Berti ha svelato i retroscena della sua collaborazione con Fedez per la realizzazione del singolo Mille.

Ospite a Domenica In Orietta Berti ha svelato alcuni retroscena sul singolo Mille, realizzato in collaborazione con Fedez e Achille Lauro.

Orietta Berti e Fedez

Nel salotto televisivo di Mara Venier Orietta Berti ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Fedez, con cui di recente ha realizzato il single Mille in collaborazione con Achille Lauro.

Il brano ha scalato le vette delle classifiche e oggi è sei volte disco di platino. “Avevo in mente da tempo “Mille”. Ho scelto Orietta dopo che ha cantato a Sanremo, l’ho vista e ho pensato: lei è perfetta” ha rivelato il rapper in collegamento da casa, mentre la cantante ha concordato: “E’ vero, ha fatto tutto lui, ha messo su da solo il trio con Lauro”. Anche l’incontro tra Fedez e Achille Lauro è avvenuto durante Sanremo 2021 e il brano realizzato dai tre artisti è diventato un vero e proprio tormentone durante l’estate 2021.

Fedez positivo al Coronavirus: i dettagli

Fedez e sua moglie Chiara Ferragni hanno trascorso le ultime settimane in isolamento domiciliare perché risultati positivi al Coronavirus. Il rapper e sua moglie hanno aggiornato quotidianamente i fan sulle loro condizioni e sulla quarantena trascorsa in compagnia dei loro due figli, Leone e Vittoria, che fortunatamente non hanno manifestato sintomi della malattia.

Fedez: il video commuove Chiara Ferragni

A Domenica In durante l’intervista a Orietta Berti e a Fedez è stato trasmesso un video per raccontare alcun dei momenti più importanti della vita del rapper.

A quanto pare il video ha commosso Chiara Ferragni, che non ha mancato di ringraziare Mara Venier in diretta tv affermando: “Grazie, mi hai fatto commuovere”. Nelle ultime ore l’influencer ha dichiarato di essere risultata negativa al tampone per Covid-19 e presto lei, Fedez e i loro bambini potranno tornare alla loro vita di sempre.