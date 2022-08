Ornella Muti, la frecciatina a Chiara Ferragni: “Quale madre lo farebbe?”

Ornella Muti ha scagliato una frecciatina infuocata contro Chiara Ferragni. Tutto quello che c'è da sapere.

Durante il Villamare Festival Film&Friend Ornella Muti ha parlato di temi a lei cari come il rispetto per l’ambiente, e ha scagliato una frecciatina contro la famosa influencer Chiara Ferragni.

Ornella Muti contro Chiara Ferragni

Durante il Villamare Festival Film&Friend di cui è stata ospite, Ornella Muti ha parlato di alcuni temi a lei cari, come il rispetto per l’ambiente e l’ecologia.

La famosa attrice durante un’intervista all’evento ha anche scagliato una frecciatina a Chiara Ferragni, che sarà una delle prossime co-conduttrici al Festival di Sanremo 2023.

“Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato. L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder.

Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è cosi. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport.”

In molti hanno avuto da ridire sulle parole spese dalla Muti sul conto di Chiara Ferragni che, nonostante sia stata spesso criticata via social anche per la sua scelta di esporre i figli, non ha mai “sbattuto le loro foto sulle barrette Kinder” o su altre marche di cioccolatini.

La famosa imprenditrice digitale replicherà alle parole dell’attrice?