Pamela Prati: il grande dolore dopo lo scandalo su Mark Caltagirone

Dopo l'immenso scandalo su Mark Caltagirone, Pamela Prati è tornata a parlare della vicenda rivelando il suo personale dolore

Lo smisurato scandalo suscitato dalla finta storia con Mark Caltagirone ha allontanato Pamela Prati non solo da molti fan, ma anche dalla stessa televisione. Pure le sue due agenti, Eliana Michelazzo e Pamel Perricciolo, sono scomparse dalla circolazione dopo un periodo di forte interesse mediatico.

La showgirl sarda pare essere tuttavia in procinto di dare alle stampe un secondo libro, dove racconterà la storia d’amore con Caltagirone in ogni minimo particolare. “Lo farò sotto forma di dialogo reale di ciò che ho vissuto”, ha confermato la stessa ex star del Bagaglino.

Pamela Prati: l’elaborazione del lutto

Pamela Prati ha inoltre portato di “elaborazione del lutto” in relazione a questa vicenda per lei devastante. Il suo libro-denuncia tratterà dunque delle “truffe del cuore e di quelle affettive che lacerano il respiro”, dopo aver “subìto un massacro mediatico e personale soprattutto da molti miei colleghi che mi hanno abbandonata”.

La soubrette sembra peraltro aver capito che “l’adorato mondo dello spettacolo è solo falsità e zero solidarietà. Vince chi è spietato e io non lo sono”.

Eliana Michelazzo: “il libro di Pamela Prati non l’ha scritto lei, perchè non ha livelli dell’elementari ma da nido”.

Questo sarebbe peraltro il secondo libro di Pamela su Mark Caltagirone, del quale intere trasmissioni parlarono per mesi e mesi.

Da Live a Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso, da Verissimo ai programmi della Rai, tutti erano a caccia del fantomatico imprenditore che avrebbe dovuto sposare la Prati e farla diventare mamma.