Paolo Bonolis pronto per Ciao Darwin 9: le anticipazioni

Paolo Bonolis tornerà al timone di Ciao Darwin 9. Anche questa volta, alla regia, ci sarà Roberto Cenci.

La nuova stagione televisiva, che si sta approssimando all’inizio, coinvolgerà ancora una volta Paolo Bonolis alla conduzione di Ciao Darwin: uno tra i programmi più longevi e amati dal popolo italiano. Ecco tutte le anticipazioni.

Paolo Bonolis pronto per Ciao Darwin 9: le prime indiscrezioni

Paolo Bonolis, volto amico e indispensabile al palinsesto Mediaset, si trova ora in vacanza alle Baleari con la sua famiglia. Secondo le prime indiscrezioni, tornerà a condurre la nona edizione di Ciao Darwin, programma che negli anni ha ottenuto un riscontro positivo ed entusiasta dalla maggior parte dei telespettatori italiani.

Alla regia, nel seguire coerentemente il detto “squadra vincente non si cambia”, ci sarà di nuovo Roberto Cenci. Sembra proprio, infatti, che i due abbiano approfittato della vacanza insieme per lavorare alla nuova edizione del programma.

Cosa aspettarsi da Ciao Darwin 9

Il format della celebre trasmissone rimarrà praticamente identico, così com’è stato nel corso degli anni: seguiranno quindi le canoniche categorie in sfida, i giochi e le varie prove da superare, la presenza di Madre Natura, la macchina del tempo e la partecipazione costante di Luca Laurenti.

Le registrazioni partiranno in autunno per essere poi trasmesso, come da programma, in prima serata su canale 5.