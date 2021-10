La scomparsa della modella e protagonista del reality "L'isola di Adamo ed Eva", Polina Kochelenko, diventa un caso e finisce a "Chi l'ha visto". Era stata trovata morta in un canale nella scorsa primavera.

La morte della modella Polina Kochelenko, modella famosa per aver partecipato al reality show “L’isola di Adamo ed Eva” di Vladimir Luxuria in onda su Deejay Tv, è diventata un vero e proprio caso.

La ricostruzione

Il corpo della ragazza, come ricorderete, era stato ritrovato senza vita in un canale nello scorso Aprile.

L’autopsia svolta in seguito al ritrovamento del cadavere confermava la morte per annegamento. Secondo una prima ricostruzione sembrava infatti che Polina fosse morta in quello stesso canale, nel tentativo di salvare i suoi due cagnolini. Una ricostruzione dei fatti che non ha mai convinto a pieno la madre della modella, convinta che sua figlia fosse stata uccisa da qualcuno. La stessa madre di Polina racconta di come lei fosse un’abile nuotatrice e il fatto che i cani non siano mai stati ritrovati e fossero molto costosi, potrebbe suggerire che fossero stati rubati.

“Chi l’ha visto?”

Nella puntata di ieri di “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli ha parlato proprio della scomparsa di Polina. Il profilo Twitter ufficiale del programma scriveva così, per anticipare la puntata: “Non è annegata per salvare i cani, voglio sapere cosa è successo”: La mamma di Polina Kochelenko contro l’ipotesi della procura di Pavia. Il corpo trovato il 18 aprile in un canale a Veleggio. Dove sono finiti i due cuccioli di cane lupo che erano con lei?”.

È intervenuta nel programma anche la stessa Vladimir Luxuria che ha portato il suo ricordo di Polina, confermando in qualche modo i sospetti della madre: “Polina era molto agile, la prima puntata cominciò con il suo Adamo che la aspettava sulla spiaggia e lei che raggiungeva l’isola a nuoto. Lei era molto abile nel nuoto, tant’è che quando lessi la notizia mi stupii del fatto che non fosse annegata in un mare in tempesta ma in una roggia“.