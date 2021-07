Previsioni meteo martedì 13 luglio 2021: torna il maltempo, grandine e temporali al Nord

Le previsioni meteo di martedì 13 luglio 2021 prevedono un ritorno del maltempo, con grandine e temporali al Nord.

Previsioni meteo martedì 13 luglio: torna il maltempo

Le previsioni meteo di martedì 13 luglio 2021 rivelano il ritorno del maltempo sull’Italia. L’estate andrà in pausa per qualche giorno, almeno per quanto riguarda le Regioni del Nord. Tutta questa settimana sarà segnata dall’arrivo di temporali e grandinate. Arriverà un vortice tempestoso che dalla Francia si sposterà verso il Mediterraneo, provocando questo grande cambiamento, con un lieve calo termico. Sarà un cambiamento improvviso e del tutto inaspettato visto che a luglio ci si aspettava un tempo completamente diverso.

Previsioni meteo martedì 13 luglio 2021: torna la pioggia

Secondo le previsioni meteo di martedì 13 luglio 2021, il Nord Italia dovrà affrontare un periodo davvero molto instabile per quanto riguarda il tempo, visto che verrà raggiunto da un nucleo di aria fresca atlantica. Questo, unendosi all’aria calda e umida nel suolo in Val Padana, darà vita a temporali molto forti, con grandine nubifragi e possibili trombe d’aria.

Lo ha svelato il colonnello Giuliacci, annunciando questo momento di maltempo. Per quanto riguarda il resto del Paese continueranno ad esserci caldo e sole, ad eccezione di alcune nubi in arrivo al Centro e un po’ di instabilità pomeridiana nei settori settentrionali della Toscana.

Previsioni meteo martedì 13 luglio 2021: settimana instabile

Il maltempo di domani, 13 luglio 2021, durerà per il resto della settimana, in modo particolare al Nord.

Tra mercoledì 14 e giovedì 15 luglio ci sarà una forte instabilità nei rilievi alpini e prealpini, su alcuni tratti del Nordest, coinvolgendo anche alcune aree al Centro, soprattutto in Toscana, Marche e Umbria, dove le temperature saranno in diminuzione. Sulle regioni meridionali continuerà ad esserci il sole, proprio come nei giorni scorsi. Da venerdì 16 luglio e durante tutto il weekend cambierà tutto. Il vortice ciclonico si sposterà verso Sud, dove potrebbero esserci dei temporali. Il tempo tornerà stabile al Nord, nonostante un po’ di instabilità a Nordest. L’estate ha deciso di essersi presa una pausa momentanea, per dare spazio a qualche giorno di maltempo, che travolgerà le regioni del Nord.