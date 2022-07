Una gigantesca sacca di aria Sahariana si sta muovendo da ovest ed arriverà da noi, previsioni meteo, temperature in aumento: torna il caldo africano

Previsioni meteo con temperature in aumento e con il caldo africano che tornerà a farla da padrone. Se gli ultimi giorni sono stati di sollievo grazie all’anticiclone delle Azzorre la tregua innescata dallo stesso sta finendo. Fino a tutta la giornata di martedì 12 luglio le temperature sull’Italia resteranno nella media stagionale, ma fra mercoledì 13 e giovedì 14 quando l’alta pressione tornerà sovrana e tiranna.

Previsioni meteo, temperature in aumento

Come? Ad ovest del Portogallo un vortice ciclonico sarà pronto a sollecitare masse d’aria davvero roventi. Ed è aria del Sahara che irromperà nel Mediterraneo. Quindi, prima con la Spagna, poi con la Francia ed infine con l’Italia passeremo dopo Caronte e Pompiere passeremo a Caronte al quadrato. E le cose andranno previsionalmente a peggiorare nei giorni del weekend di questa settimana e dei primi giorni della settimana successiva.

Entro pochi giorni temperature fino a 44°

Come? Non esiste un modo elegante o tecnico per dirlo: farà caldo, spaventosamente caldo, più caldo del caldo che ci siamo appena lasciati alle spalle. I valori termici potrebbero salire fino a toccare picchi eccezionali di 43/44° C su molte aree della Val Padana, e su alcuni tratti interni del Centro e sull’entroterra di alcune regioni del Sud come la Sicilia, la Puglia e la Calabria.