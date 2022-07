Principe Harry pronto a svelare “sei segreti di famiglia”: l’indiscrezione

Principe Harry pronto a svelare "sei segreti di famiglia": i beninformati lo battono sul tempo.

Il Principe Harry, dopo l’addio alla Royal Family, è pronto per vuotare definitivamente il sacco. Il marito di Meghan Markle pubblicherà un’autobiografia in cui svelerà “sei segreti di famiglia“. Di cosa si tratta? Ci sono già delle ipotesi.

Principe Harry pronto a svelare sei segreti di famiglia

Harry e Meghan Markle non fanno più parte della famiglia reale da tempo, ma non tutte le verità sono venute a galla. L’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey ha svelato solo una parte di quella che è stata la loro vita a corte. E’ per questo che il principe ha deciso di scrivere un’autobiografia e vuotare il sacco. Il libro, che vedrà la luce grazie alla collaborazione del ghost writer JR Moehringer, sarà edito dalla casa editrice Penguin Random House.

I diritti di pubblicazione, al momento, sono costati ben 20 milioni di dollari.

I sei segreti della Royal Family

Nell’autobiografia, Harry ripercorrerà tutta la sua vita: dall’infanzia alla morte della madre Diana, passando per il rapporto con Carlo e Camilla e al caos dopo il Megxit. Il libro doveva uscire alla fine del 2022, ma la pubblicazione è slittata ai primi mesi del 2023. Gli esperti della Royal Family, nell’attesa di leggere l’opera, hanno già ipotizzato i sei segreti che Harry svelerà.

Molto probabilmente, il duca di Sussex farà il nome del razzista della famiglia reale inglese. Secondo i beninformati, non si tratta né della Regina Elisabetta e né tantomeno di Carlo.

Harry vuota il sacco sulla Royal Family

Il principe dovrebbe anche rivelare cosa è successo durante l’incontro a Sandringham, quando si è rifiutato di sedersi allo stesso tavolo con il fratello William. Il terzo segreto è strettamente collegato al secondo: il motivo del litigio con il marito di Kate Middleton, probabilmente legato a Meghan.

Di conseguenza, il quarto enigma dovrebbe vedere la duchessa di Sussex e quella di Cambridge spalle al muro, con tutta la verità sul loro rapporto. Spazio, infine, al motivo per cui la Regina Elisabetta non ha posato per il tradizionale scatto con la piccola Lillibeth Diana e l’antipatia di Harry nei riguardi di Camilla Parker Bowle.