Raffaella Fico infuriata contro Soleil Sorge: “Con quel bicchiere poteva sfregiarmi”

Un piccolo inconveniente ha scatenato nuovo astio tra le donne della Casa: lo scoppio d'ira di Raffaella Fico contro Soleil Sorge al Gf Vip 6

Nuova bagarre nella casa del Grande Fratello Vip 6, al centro della quale si ritrova la prezzemolina Soleil Sorge. A intavolare una rinnovata lite contro la focosa gieffina è stata questa volta Raffaella Fico durante una prova lanciata ai concorrenti dalla produzione per il budget settimanale.

Al suono della sirena, Soleil ha sbattuto sul tavolo un bicchiere senza pensarci troppo ed è corsa in giardino per iniziare la sfiga. La Fico ha però iniziato a inveire contro la coinquilina, accusandola di averla messa in pericolo. Ovviamente Jo Squillo e Sophie Codegoni hanno subito preso le parti di Raffaella, che ha ribadito di aver avuto molta paura.

Raffaella Fico inviperita contro la compagna

“Ha lanciato un bicchiere, ragazzi, ci rendiamo conto? Non ho più pazienza con lei, basta.

Se si spaccava il bicchiere e mi andava in faccia mi sfregiava tutta! […] Ho avuto seriamente paura, mi sono spaventata!”. Cosa succederà ora alla ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Saranno presi dei provvedimenti nei suoi confronti? Probabilmente il tutto si risolverà con le sue solite scuse, protetta com’è dall’opinionista Sonia Bruganelli.

La Fico che racconta il bicchiere gate #GFVIP pic.twitter.com/x6JL5u8ssx — Arianna (@Arianni92) October 12, 2021

Inutile dire come il “bicchiere gate” sia già diventato un argomento virale sui social, scatenando i commenti più vivaci dei moltissimi fan del reality di Canale 5.