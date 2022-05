Raffaella Fico: quella volta in cui lei e Piero si amarono dal dentista

Raffaella Fico: "Piero per stare con me sa che va fatto tutti i giorni".

L’amore tra Raffaella Fico e Piero Neri sarebbe a dir poco idilliaco, caratterizzato da una passione travolgente. Una relazione “piccante” che dimostra la forte complicità tra i due fidanzati. La coppia vip ha rivelato alcuni particolari circa la propria sfera intima, come quando i due si sono amati nel bagno del dentista o il fatto che farebbero sesso ogni giorno.

Un rapporto sfrenato, a detta dei due, tanto da non riuscire a controllare la libido a volte.

Raffaella Fico: il posto più strano in cui lei e Piero si sono amati

Alle telecamere de Le Iene, Raffaella Fico ha fatto una confessione hot relativa a lei e al fidanzato Piero Neri: “Il posto più strano dove abbiamo fatto l’amore? Nel bagno del dentista”. Accanto a lei c’era anche l’imprenditore 45enne visibilmente imbarazzato.

Al contrario, la 34enne era molto divertita. Ci sono state altre dichiarazioni intime, per esempio la loro posizione preferita, ossia: “Quella del cammello”.

Piero Neri: “Lei è molto esigente”

Anche Piero Neri ha preso la parola, parlando della fidanzata Raffaella Fico in tal modo: “Lei è abbastanza esigente, un po’ di impegno ci vuole”. Riguardo al numero di rapporti sessuali che hanno alla settimana, L’ex gieffina ha risposto: “Piero per stare con me sa che va fatto tutti i giorni”.