Re Carlo III, la lettura del labiale conferma: all'incoronazione era infastidito. Per quale motivo ha perso la pazienza?

L’incoronazione di Re Carlo III ha riservato alcuni momenti esilaranti. Uno di questi ha visto il sovrano particolarmente infastidito: la conferma arriva dalla lettura del labiale.

Re Carlo: all’incoronazione era infastidito

Re Carlo III è stato al centro dell’attenzione nel corso di tutta la cerimonia di incoronazione, per cui ogni suo atteggiamento è finito sotto la lente d’ingrandimento. Secondo un esperto di lettura labiale, il sovrano è apparso parecchio infastidito in un momento specifico della giornata di sabato 6 maggio.

Perché Re Carlo era infastidito?

Sky News ha pubblicato un video girato all’esterno dell’Abbazia di Westminster, mentre Re Carlo III è in carrozza con la consorte Camilla. E’ in questo momento che il sovrano si sarebbe infastidito. Il motivo? La colpa è di William e Kate Middleton. Secondo l’esperto di lettura labiale, il Re avrebbe esclamato:

“Non possiamo mai essere puntuali. C’è sempre qualcosa. È una scocciatura“.

Re Carlo infastidito per colpa di William e Kate

A causa del ritardo di William e Kate, Re Carlo III ha dovuto attendere in carrozza con Camilla per ben 5 minuti. Sembra che il figlio del sovrano, la moglie e i pargoli Louis e Charlotte, a causa del loro ritardo, siano stati costretti a seguire la processione del Re invece che fare un ingresso trionfale nell’abbazia, come chiedeva il protocollo.