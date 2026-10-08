Lite finita nel sangue a largo Preneste: il 21enne è stato soccorso e portato in ospedale. Al vaglio le immagini delle telecamere per identificare l'aggressore in fuga.

All’alba di mercoledì 7 ottobre una lite scoppiata in un bar di largo Preneste, a Roma, è degenerata in un’aggressione: un 21enne egiziano è stato accoltellato alla schiena e allo zigomo. Il giovane è stato trasportato in ospedale, mentre i carabinieri sono al lavoro per identificare l’autore.

Dal pestaggio al Quarticciolo fino all’omicidio di Villa Gordiani

L’episodio si inserisce in una sequenza di fatti violenti avvenuti a breve distanza, che nelle ultime ore ha interessato il quadrante est della Capitale. Poche ore prima dell’accoltellamento di largo Preneste, infatti, un 19enne tunisino era stato aggredito in strada nella zona del Quarticciolo, lungo viale Palmiro Togliatti. Il giovane sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni da un gruppo di uomini, secondo le prime testimonianze probabilmente di origine nordafricana.

Ritrovato a terra e sanguinante, era stato trasferito in codice rosso al policlinico di Tor Vergata.

Ancora più grave il precedente di lunedì 5 ottobre, quando nella vicina zona di Villa Gordiani è stato trovato morto un giovane tunisino di 20 anni, successivamente identificato come Bayrem Dhawadi. Il ragazzo, senza dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato rinvenuto in via Attilio Hortis, nei pressi della stazione Prenestina, con una ferita provocata da un’arma da taglio.

Per lui non c’è stato nulla da fare. L’omicidio resta ancora da chiarire e l’autore non è stato identificato.

Paura a Roma Est, 21enne accoltellato dopo una lite in un bar: aggressore in fuga

Secondo quanto ricostruito finora, come riportato da Roma Today, intorno alle 5 del mattino un 21enne egiziano avrebbe iniziato a litigare con un altro uomo, identificato nelle prime informazioni come un cittadino peruviano. I motivi del confronto non sono ancora stati chiariti. Al termine dell’alterco, il giovane sarebbe stato colpito con un’arma da taglio alla schiena e allo zigomo, prima che l’aggressore si allontanasse facendo perdere le proprie tracce.

Le numerose chiamate al 112 hanno fatto scattare l’intervento dei carabinieri della compagnia Casilina. Il 21enne, rimasto cosciente, è stato soccorso e accompagnato in codice giallo all’ospedale Vannini, dove gli sono state riscontrate ferite lievi. Non sarebbe in pericolo di vita. I militari hanno raccolto la testimonianza della vittima e stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica della lite.

Un elemento importante per le indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza del locale, che avrebbero ripreso quanto accaduto all’interno del bar. L’autore dell’aggressione, al momento, non è stato ancora identificato ed è ricercato.

Tre episodi violenti concentrati in pochi giorni riaccendono così l’attenzione sulla situazione del quadrante, già interessato in passato da altri gravi fatti di cronaca e da tensioni legate alla criminalità. Sul tema della sicurezza, come sottolineato da Roma Today, il presidente del V Municipio Mauro Caliste aveva già chiesto l’istituzione di una zona rossa nell’area.