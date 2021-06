Rosalinda Cannavò attaccata su Twitter: l’accusa di essere “retrograda”

Rosalinda Cannavò è stata sommersa dalle critiche sui social dopo una frase sulle donne al volante: ecco cos'è successo ell'ex gieffina

Nuova ondata di critiche per Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, che su Twitter è stata sommersa dai rimbrotti dei fan. La giovane attrice siciliana, reduce dal Grande Fratello Vip, è finita sulla graticola dopo una precisa frase riguardante le donne al volante.

La diatriba social ha avuto inizio nella mattinata di domenica 13 giugno, quando l’ex finta fidanzata di Gabriel Garko ha postato alcune IG Stories, scivolando per l’appunto sul tema delle donne alla guida. Tra una frase e l’altra, la Cannavò ha dunque sostenuto lo stereotipo che il mondo femminile sia più impacciato di quello maschile nel condurre una vettura.

Rosalinda Cannavò criticata sui social

Raccontando ai fan di essersi svegliata presto, Rosalinda ha dunque precisato di aver fatto la Torino-Milano da sola in macchina.

Ingarbugliandosi quindi in una serie di frasi discutibili, l’ex gieffina ha letteralmente scatenato le ire delle utenti, che non hanno mancato di replicarle direttamente online.

Io già da un mese non sono più una fans Zengavo #rosalinda #rosiners #tzvip posso dire che Rosalinda mi ha deluso ma tanto spero solo che zenga non la stia coprendo .. lui merita molto di più #zengavo — Maty (@Maty57131928) June 13, 2021

e il problema non è troppo rosalinda che spara ste cagate è che ce le inculcano talmente tanto nel cervello che alla fine ne usciamo convinte ma mi raccomando “il patriarcato non esiste” — ♡ (@happytomlivson) June 13, 2021

inutile negarlo che Rosalinda su certi argomenti sia proprio ignorante, ha davvero una mentalità retrogada Dio Santo — ˊˎ (@eilanprecious) June 13, 2021

La frase incriminata di Rosalinda che ha sollevato il polverone su Twitter è stata dunque: “Parliamoci chiaro: noi donne, per quanto possiamo impegnarci, non siamo così eccezionali alla guida e io in particolar modo. Comunque tutto ok, sono sana e salva, come vedete”.