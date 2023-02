Sanremo, Fedez su Anna Oxa: "Non ha avuto un bel comportamento"

Tensione nel dietro le quinte del Festival di Sanremo.

Fedez ha rivelato in una diretta su Instagram di aver avuto a che ridire su un comportamento tenuto da Anna Oxa: “La Oxa è stata veramente maleducata. C’era una scaletta… È arrivata e ha saltato la fila. Io e gli Articolo 31 stavamo aspettando da ore. Insomma non ci si comporta così”.

Sanremo, su Anna Oxa: “È stata davvero maleducata”

La rivelazione su Anna Oxa è stata fatta da Fedez nel corso di una diretta su Instagram apparsa nella pagina “Trash Italiano”. Il rapper, nel raccontare ciò a cui aveva assistito non ha avuto peli sulla lingua: “Lei è arrivata e ha saltato la scaletta. Noi eravamo lì ad aspettare da due ore. Ha saltato la fila. È stata davvero maleducata”.

“Ero tentato di dirglielo”

Ha poi proseguito spiegando che era tentato nel parlarle, ma di averci poi ripensato: “Ero molto tentato dal dirglielo, poi l’ho vista e ho lasciato perdere, però è un comportamento […]”. Quando il suo interlocutore ha fatto notare che a questo punto Anna Oxa lo avrebbe saputo. Fedez ha risposto in modo lapidario: “Sai che ti dico? Non me ne frega un ca**o, non ci si comporta così.

Puoi essere David Bowie…”.