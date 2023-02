Sanremo, Mengoni potrebbe non portare "Due vite" all'Eurovision: "Ci penseremo da domani"

Sanremo, Mengoni potrebbe non portare "Due vite" all'Eurovision: "Ci penserem...

Sanremo, Mengoni potrebbe non portare "Due vite" all'Eurovision: "Ci penserem...

Sanremo, Mengoni potrebbe non portare "Due vite" all'Eurovision: "Ci penserem...

Sanremo, "Due vite" potrebbe non essere portata da Mengoni all'Eurovision: cosa sappiamo

Marco Mengoni ha vinto solo da poche ore il suo secondo festival di Sanremo con il brano “Due vite”.

Stando a quanto si apprende, quest’ultimo brano potrebbe non essere quello che verrà proposito all’Eurovision Song Contest che si terrà a Liverpool il prossimo maggio. Al tg1 l’artista ha spiegato a tale proposito: “Ci penseremo da domani. Potrebbe andare lei o vedremo quale pezzo vincerà per andarci”.

Sanremo, Mengoni potrebbe non portare “Due vite” Eurovision: cosa sappiamo

Nello speciale di Domenica In andato tradizionalmente in onda dal teatro Ariston, Mengoni ha parlato anche dei suoi piani per il futuro: “Da domani penso all’Eurovision, ma continuerò anche a lavorare alla terza parte della mia trilogia”.

Ha quindi spiegato: “Ieri sera mi sono messo a contare le foglie della palma del premio. Sono 27, noi in gara eravamo 28, secondo me è un segno, voglio vederlo come un omaggio a tutti gli artisti che hanno partecipato a questo Festival”.

“Ho fatto la prima chiamata a mia mamma”

Infine Marco Mengoni ha rivelato di aver chiamato la madre non appena ha vinto: “La prima telefonata? A mia mamma, ma non mi ha risposto subito perché stava festeggiando in piazza”.