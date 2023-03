Sarah Nile ha partorito la seconda figlia con un cesareo d'urgenza: attimi delicati per l'ex gieffina.

L’ex gieffina Sarah Nile ha partorito la seconda figlia. La bella notizia arriva dal suo profilo Instagram, dove ha svelato che è stata sottoposta ad un “cesareo d’urgenza“.

Sarah Nile ha partorito la seconda figlia

Domenica 19 marzo, Sarah Nile ha partorito la seconda figlia. L’ex gieffina e il marito Pierluigi Montuoro hanno scelto di chiamarla Evah. La bimba ha un fratello maggiore, il piccolo Noah. Per annunciare il lieto evento ai fan ha condiviso una foto della bimba e ha scritto:

“E poi all’improvviso sei arrivata tu… domani, appena starò meglio, vi racconterò di quest’altra avventura a sorpresa”.

Sarah Nile sottoposta ad un cesareo d’urgenza

Dopo l’annuncio, Sarah ha recuperato le forze e poi è tornata sui social per raccontare ai fan la nascita della piccola Evah. Il parto non era previsto in questi giorni, ma i medici hanno deciso di intervenire con un cesareo d’urgenza perché la bimba aveva il cordone ombelicale attorno al collo. La Nile ha dichiarato:

“Primi attimi di vita. Una vita che ti mette alla prova ogni secondo, ancor prima di nascere. Non dovevamo conoscerci ieri, ma non sentivo più i tuoi movimenti e mi sono allarmata. Prontamente e saggiamente il mio dott del cuore ha deciso di fare un cesareo d’urgenza. Avevi due giri di cordone, uno attorno al collo. Con te Evah, che sei la mia seconda figlia arcobaleno, un altro sogno si avvera e un altro traguardo con tanta fatica abbiamo raggiunto”.

Sarah Nile mamma con la PMA

Sarah ha partorito la secondogenita con un cesareo d’urgenza. Ha vissuto attimi delicati, ma adesso sia lei che la piccola Evah stanno benissimo. La Nile ha aggiunto:

“La PMA è un percorso stancante e difficile da tutti i punti di vista ma ti può donare un figlio, non vergognatevi mai di quello che state vivendo, sarà la vostra forza. La vita è meravigliosa e io gliene sono grata!!!”.