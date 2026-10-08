Scontro tra Latin King, trovata un’ogiva conficcata nel cranio: quattro arresti

Due giovani feriti, quattro arresti e un’ipotesi investigativa ancora da definire. A Cologno Monzese torna al centro l’attività delle gang sudamericane.

Scontro Latin King a Cologno Monzese: due giovani feriti

È successo nella tarda serata di martedì 6 ottobre a Cologno Monzese, nel Milanese, dove due ragazzi di 18 e 19 anni, entrambi di origine peruviana, sono stati aggrediti da un gruppo di circa 15 persone.

I due sono rimasti feriti, uno con un’arma da taglio e l’altro con un colpo di pistola alla testa. I Carabinieri hanno poi arrestato quattro uomini, tra i 18 e i 41 anni, ritenuti coinvolti nell’aggressione. Per loro è scattato l’arresto per detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina e sono stati inoltre denunciati per tentato omicidio, lesioni gravi e rapina.

La scena si è consumata lungo corso Roma. I due ragazzi, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbero stati affrontati da un gruppo con il volto coperto e armato di machete, coltelli e pistole.

Uno dei due, il 19enne, ha riportato diverse ferite, anche profonde, alle braccia e alle gambe. L’altro, 18 anni, è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla testa.

I due hanno trovato rifugio in un ristorante e da lì hanno chiesto aiuto.

Non sono in pericolo di vita.

Le indagini sono partite subito. Testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso ai Carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese, con il supporto del Nucleo Radiomobile di Sesto San Giovanni, di arrivare ai quattro arrestati. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di uno scontro tra Latin King, legato a una contesa tra diverse fazioni attive sul territorio di Cologno Monzese.

Scontro Latin King, quattro arresti e le armi sequestrate

Il quadro emerso dalle perquisizioni aggiunge altri elementi alla vicenda del possibile scontro tra Latin King. I militari hanno trovato una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola illeggibile e quattro proiettili, una pistola a salve e un machete con una lama lunga 33 centimetri.

C’era anche un coltello da cucina seghettato, con una lama di 20 centimetri e tracce di sangue. E gli abiti che sarebbero stati utilizzati durante l’aggressione, anch’essi con evidenti tracce ematiche. È stato inoltre recuperato il monopattino che sarebbe stato rapinato a uno dei due ragazzi feriti.

I quattro arrestati, tutti di origine sudamericana e con precedenti penali secondo quanto riportato, sono stati portati in carcere su disposizione della Procura di Monza.

Resta da chiarire il motivo preciso dell’aggressione. Per gli investigatori, però, il ferimento potrebbe inserirsi in una contesa tra diverse fazioni dei Latin King, gang sudamericana attiva sul territorio di Cologno Monzese.

Un’ipotesi investigativa, dunque. Non una conclusione definitiva.

È questo il punto sul quale proseguono gli accertamenti: capire cosa abbia fatto scattare l’aggressione e quale fosse esattamente il rapporto tra le persone coinvolte.