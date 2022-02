Serie A, Juventus-Verona 2-0: trionfo dei bianconeri in casa

All'Allianz stadium si è disputato il match tra Juventus e Verona. I bianconeri hanno trionfato per 2-0.

La 24esima giornata del campionato di serie A è giunta alla sua conclusione con il match tra Juventus e Verona. A trionfare i bianconeri con il punteggio di 2-0. Reti di Vlahovic (13′) e Zakaria (61′).

Serie A Juventus Verona, la formazione ufficiale

Juventus (4-3-3) : Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri

: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Tameze; Lasagna. Allenatore: Tudor

All’Allianz Stadium si è svolto un match nel quale sono stati messi in palio dei punti preziosi. Grazie alla vittoria con i gialloblu di Igor Tudor, i bianconeri hanno potuto compiere l’atteso sorpasso posizionandosi nella quarta posizione della classifica di serie A.

La Juventus, fresca dell’acquisto di Vlahovic, è riuscita a passare in vantaggio proprio grazie al gol di quest’ultimo al 13esimo minuto del primo tempo. Nella ripresa il Verona cerca il pareggio, ma i bianconeri non si fanno trovare impreparati. Al 60′ la Juventus ipoteca la vittoria con Zakaria che è riuscito a trovare il gol del 2-0 grazie ad un’azione magistrale di Alvaro Morata. All’83’ la squadra bianconera ha dovuto digerire un boccone amaro: Zakaria è uscito dal campo per infortunio.

Il suo posto è stato preso da McKennie. Anche Morata è uscito al posto di Kean.

La situazione ai vertici della classifica

Nel frattempo nei primi tre posti della classifica troviamo delle squadre particolarmente agguerrite con l’Inter che rimane ancora in prima posizione. Il secondo e terzo posto sono occupati rispettivamente da Napoli e Milan entrambe a 52 punti. La Juventus è quarta con uno stacco di ben 7 punti. Infine l’Atalanta è quinta con 42 punti.

Il campionato, arrivati a questo punto è ancora tutto da giocare.