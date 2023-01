Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis a New York: le prime foto con il nipote

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis a New York: le prime foto con il nipote

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis a New York: le prime foto con il nipote

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis a New York con tutta la famiglia al completo: le prime foto con il nipote Sebastiano Silvio.

Natale e Capodanno speciali per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che hanno preso un aereo con direzione New York per conoscere il nipotino Sebastian.

La grande famiglia al completo ha trascorso giorni indimenticabili.

Bruganelli e Bonolis a New York per conoscere il nipote

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, con i loro figli al seguito, hanno trascorso le vacanze di Natale a New York. Nella Grande Mela vive Stefano, il pargolo che il conduttore ha avuto nel corso della relazione con Diane Zoeller, che è diventato papà del piccolo Sebastiano Silvio. Il bimbo è nato lo scorso 22 ottobre e Sonia e Paolo hanno atteso qualche mese prima di andare a conoscerlo.

Le prime foto della famiglia al completo

Il settimanale Chi ha documentato la vacanza della famiglia Bonolis-Bruganelli a New York. Paolo, Sonia, i figli Adele, Davide e Silvia, Stefano e la sorella Silvia con il figlio Theo e Candy, mamma del nuovo arrivato Sebastiano Silvio. Insomma, una vera e propria big family. Tra visite allo zoo, pattinate sul ghiaccio e passeggiate a Central Park, l’opinionista del GF Vip e il conduttore di Avanti un altro hanno trascorso giornate indimenticabili.

Compleanno in grande per Silvia

Sonia e Paolo non hanno festeggiato solo l’arrivo del piccolo Sebastiano, ma anche il compleanno di Silvia che ha compiuto 20 anni. Adesso che le vacanze stanno per finire, la Bruganelli tornerà al GF Vip come opinionista, mentre Bonolis si prepara al debutto della nuova stagione di Avanti un altro.