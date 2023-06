Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis pagati per l’esclusiva sul divorzio?

Dopo le smentite alla Ilary Blasi e Francesco Totti, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la fine del loro matrimonio. I due sono stati pagati per l’esclusiva sul divorzio a Vanity Fair? L’opinionista del GF Vip 7 ha rotto il silenzio.

Con una bella intervista al settimanale Vanity Fair, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato il divorzio. La notizia bomba – si fa per dire – è arrivata a distanza di qualche mese dalla smentita ironica che i due fecero a bordo piscina. Seguendo l’esempio di Ilary Blasi e Francesco Totti, anche loro hanno deciso di replicare al chiacchiericcio sul loro conto pur sapendo di mentire. A questo punto, la domanda sorge spontanea: sono stati pagati per l’esclusiva a Vanity Fair? A rispondere, a patto che sia la verità, è la Bruganelli.

Tramite il suo profilo Instagram, la Bruganelli ci ha tenuto a sottolineare:

Stando a quanto sostiene Sonia, lei e Paolo non hanno preso nemmeno un euro per l’intervista a Vanity Fair. Considerando che un vecchio detto sostiene che neanche il cane abbaia senza motivo, è normale porsi un’altra domanda: la donna sta dicendo la verità oppure è l’ennesima bugia?

Ammesso che non sono stati pagati per l’esclusiva a Vanity Fair, perché Sonia e Paolo hanno mentito sul divorzio? La Bruganelli ha dichiarato:

“Per fortuna Paolo ha trovato l’ironia per reagire. Abbiamo girato un video per smentire la notizia. Perché? Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire”.