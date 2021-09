Sophie Codegoni stronca Davide Silvestri: “Ragazzino interessato a fare amicizia solo con i più forti”

Sophie Codegoni ha chiarito i motivi per cui non le piacerebbe Davide Silvestri, come lei concorrente del GF Vip 6.

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 Sophie Codegoni ha pubblicamente espresso i motivi per cui non le piacerebbe Davide Silvestri.

Sophie Codegoni contro Davide Silvestri

A quanto pare non c’è alcuna simpatia tra Sophie Codegoni e Davide Silvestri e la modella ha espresso a chiare lettere i motivi per cui non sarebbe disposta ad uscire con lui neanche ad una cena tra amici.

“Io l’ho votato perché è l’unico con il quale non ho parlato. (…) Stamattina mi sono flashata. Perché io l’avevo salutato e sono convinta che lui o non se n’è accorto proprio o non mi ha risposto. Poi dopo sono entrata in cucina, mi ha guardata, l’ho guardato e ho detto di nuovo buongiorno per vedere se fosse stato un mio flash e mi ha risposto… ma lui secondo me sta proprio da parte“, ha dichiarato Sophie, e ancora: “Lui ha questa cosa qui, un po’, di ignorare e di snobbare.

(…) Ieri mi sono girate le palle perché passa, eravamo qui io e Soleil a fumarci una sigaretta, era tardi, e stava ridendo con Alex. Mi guarda e mi dice: ‘Scusami eh, se sorrido. Posso sorridere?’ (…) Mi dispiace che lui non abbia capito il motivo della mia nomina. L’ho detto anche agli altri: ‘Se a 42 anni (ne ha 40, ndDM) ti vuoi comportare come un quattordicenne, che sbatte i piedi… (…) “Quasi mi sembra che appositamente non gli interessi instaurare un rapporto con il secondo gruppo perché tanto il primo è più forte (…)“.

Sophie Codegoni: i rapporti al GF Vip

A quanto pare nella casa del GF Vip Sophie Codegoni ha instaurato un buon rapporto con Raffaella Fico e Soleil Sorge. Davide Silvestri è finito in nomination con Tommaso Eletti e a quanto pare sono in molti a non avere grande ammirazione nei suoi confronti all’interno della casa.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Oltre a Davide Silvestri Sophie Codegoni non sembra avere un buon rapporto neanche con Gianmaria Antinolfi.

La madre dell’influencer, Valeria Pasciuti, ha attaccato l’imprenditore ed ex fidanzato di Belen via social.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.