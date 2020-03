Francesco Totti ha fatto una donazione all’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’emergenza Coronavirus. È noto ormai che il sistema sanitario italiano si trovi in difficoltà, principalmente per il numero di posti letto in terapia intensiva. Il “Pupone” ha avuto una bella idea, per poter dare una mano alla sua città natale.

La donazione del calciatore riguarda nello specifico 15 macchinari da destinare alla terapia intensiva. Si tratta di dispositivi per il monitoraggio dei parametri vitali, fondamentali per i pazienti più gravi affetti da Coronavirus. Francesco Totti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video nel quale racconta della sua magnanima iniziativa e invita tutti ad agire in modo concreto per aiutare gli ospedali italiani.

“Ragazzi, sono giorni difficili per l’Italia, ma insieme ce la faremo.

Unitevi a noi! Ogni donazione, anche quella più piccola, sarà fondamentale per acquistare altri macchinari e vincere questa partita insieme”, dice l’ex capitano della Roma nel video. Assieme a Dash Italia, la campagna di sostegno per l’ospedale Spallanzani punta a fornire aiuti per fronteggiare un’emergenza che riguarda tutti.

DASH E IO STIAMO A CASA E DONIAMO… E TU? Link in BIO 💪 Ragazzi, vi scrivo per un progetto che mi sta particolarmente a cuore. L’Ospedale Spallanzani di Roma sta costruendo nuove camere di terapia intensiva, ma ha bisogno del nostro aiuto per dotarle dei macchinari necessari. Con @dash_italia abbiamo già contribuito donando donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti in terapia intensiva, adesso tocca a voi: ogni donazione, anche la più piccola, sarà fondamentale per vincere questa partita. Insieme ne usciremo più forti di prima! 💪💪💪 Grazie! #iorestoacasaedonoetu? #andràtuttobene #Dash @dash_italia

