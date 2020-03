La Roma aiuta i proprio tifosi over con la consegna della spesa domicilio durante l'emergenza coronavirus

La As Roma ha deciso di dare una mano ai propri tifosi abbonati over 75 durante questa emergenza coronavirus e per questo ha previsto un piano di spesa a domicilio per tutti loro. Il Club ha contattato telefonicamente i propri abbonati più avanti negli anni per informarli dell’iniziativa e a ciascuna delle persone interessate verrà recapitato un pacco di Roma Cares.

Nella confezione ci saranno pasta, passata di pomodoro, zucchero, farina, sale, olio extravergine di oliva, tonno in scatola, marmellata, riso e acqua minerale e una colomba pasquale. Oltre a questi beni alimentati ci sarà poi anche un kit contenente gel igienizzante per le mani e guanti in plastica, 10 mascherine donate dal Roma Club Shanghai e una sciarpa della Roma con scritto “Voglio solo star con te”.

Roma, spesa a domicilio per i tifosi over 75

Un’iniziativa bellissima da parte della società giallorossa che va solo ad aggiungersi a quanto già fatto a supporto della lotta contro il coronavirus.

Nei giorni scorsi erano infatti stata messa all’asta la maglia firmata da tutti i giocatori oltre a quella di Zaniolo e Florenzi e agli scarpini di Smalling, i cui proventi andranno all’Ospedale Spallanzani.





A queste, si sono unite poi anche le iniziative individuali dei giocatori che hanno deciso tutti insieme di donare un giorno del loro stipendio sempre allo Spallanzani. Questo ha permesso l’acquisto di 3 ventilatori per la terapia intensiva, 5 per la terapia subintensiva e di 8 letti per la terapia intensiva. Un bel gesto per tenere insieme la comunità giallorossa intorno all’amore per una città e una squadra anche quando il calcio, per forza di cose, non scende in campo.