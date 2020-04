Champions League, quando si gioca Juve-Lione? L’ultima idea

Champions League, quando si gioca Juve-Lione? L'ultima proposta per far ripartire le coppe europee dopo lo stop dovuto al coronavirus.

Quando si gioca Juve-Lione, ottavo di finale di ritorno della Champions League? Le coppe europee potrebbero riprendere molto presto, una volta superata la prima fase di pandemia da coronavirus in tutto il Vecchio Continente. Stando a quanto riportato da Sky l’ultima proposta della Uefa sarebbe quella di recuperare i match, sia di Champions League che di Europa League, nei mesi estivi. Sì, perché la coppa dalle grandi orecchie potrebbe ritornare in pieno agosto: si indicano come date potenziali quelle del 7 e 8 agosto, a campionati nazionali ormai conclusi. La Juventus ripartirebbe dall’1-0 dell’andata subito a Lione. Stesse date anche per Napoli – impegnato contro il Barcellona – e Atalanta che invece dovrà aspettare una settimana poiché già qualificata ai quarti di finale avendo disputato il ritorno di Valencia.

Champions League: quando si gioca?

Dunque, a quanto pare, la Champions League tornerà con una versione totalmente estiva. Le date da cerchiare in rosso sono tutte relative al mese di agosto con, appunto, i giorni 7 e 8 dedicati ai ritorni degli ottavi di finale.

Poi sarà la volta dei quarti di finale (la settimana di ferragosto), infine semifinali (con la terza di agosto) e la chiusura della competizione entro e non oltre il 29 agosto. Così si potrebbero ricominciare i campionati in tutta Europa a partire da settembre, anche perché poi bisogna accelerare per l’anno venturo in vista di Euro 2021.





Stesso discorso vale per l’Europa League: Roma e Inter devono recuperare le sfide degli ottavi rispettivamente contro Siviglia e Getafe. Il 2 o il 3 agosto dovrebbero essere i giorni per la gara di andata, ritorno il 6. Poi, 10 e 13 agosto i quarti di finale, 17 e 20 le semifinali e la finale il 27 in Polonia, all’Arena di Danzica.