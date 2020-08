Le autorità di Mykonos hanno arrestato il capitano del Manchester United Harry Maguire in seguito ad una rissa fuori da un locale.

Il capitano del Manchester United Harry Maguire è stato arrestato mentre si trovava in vacanza in Grecia. Il centrale della nazionale inglese avrebbe preso parte ad una rissa fuori da un locale a Mykonos, reagendo male contro la polizia elenica. Il club inglese in una nota ufficiale fa sapere che il capitano sta collaborando con le autorità elleniche, anche se non si escludono provvedimenti seri per il calciatore.

Manchester United, arrestato Harry Maguire

Guai per il capitano del Manchster United Harry Maguire: il centrale dei Red Devils è stato arrestato a Mykonos, mentre si trovava in vacanza con alcuni amici.

Secondo quanto raccontano i tabloid inglesi, il perno della nazionale inglese avrebbe preso parte ad una rissa scoppiata fuori da un locale della città, dove non sarebbero mancati colpi proibiti. Maguire avrebbe reagito male all’intervento della polizia ellenica che lo ha portato in centrale.





La reazione del Manchester United

La notizia ha subito raggiunto l‘Inghilterra sponda Manchester, rovinando così un’estate tutto sommato tranquilla, visto il comportamento esemplare tenuto dai calciatori durante il lockdown.

In un comunicato ufficiale, la società ha commentato l’accaduto: “Siamo a conoscenza di un presunto incidente che ha coinvolto Maguire a Mykonos la scorsa notte.

Abbiamo contattato con Harry, che collabora pienamente con le autorità greche. In questo momento non faremo ulteriori commenti”. Data la reazione avuta nei confronti delle autorità elleinche, non si escludono provvedimenti seri per il difensore inglese.