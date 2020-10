L'attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic annuncia sui social di essere guarito dal Coronavirus: "God is coming for you" si legge su Twitter.

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo: Zlatan Ibrahimovic è guarito dal Coronavirus e quindi potrà riaggregarsi al gruppo per gli allenamenti. L’attaccante svedese dei rossoneri lo ha annunciato tramite social nel pomeriggio dell’8 ottobre.

Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.

Puoi uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 9, 2020

Milan, Ibrahimovic guarito dal Coronavirus

La notizia della positività al Coronavirus di Ibrahimovic era del 24 settembre scorso, alla vigilia dell’impegno del Milan in Europa League contro il Bodo/Glimt: il centravanti, alla sua seconda stagione con la maglia rossonera dopo il ritorno dai Los Angeles Galaxy però non si è mai perso d’animo e con il suo solito modo di fare guascone e sopra le righe annunciava la sua volontà di continuare ad allenarsi, seppur in isolamento a casa sua.

Oggi, mantenendo lo stile che lo contraddistingue, con un paio di hashtag sottolinea la sua voglia di tornare in campo.

Milan, Ibrahimovic sconfigge il Coronavirus ed è pronto per il derby

Finita la quarantena, Ibrahimovic potrà tornare così a Milanello (centro sportivo del Milan) per riaggregarsi ai compagni e, agli ordini di mister Stefano Pioli, preparare il derby di campionato contro l’Inter del 17 ottobre prossimo (calcio d’inizio alle 18.00).

E lo fa alla sua maniera: #godiscomingforyou (Dio sta venendo per te).

Un messaggio senza destinari precisi ma che sicuramente è diretto ai prossimi avversari di Ibrahimovic e del suo Milan: l’Inter di Antonio Conte per un derby che si preannuncia infuocato. Pioli, che oggi ha saputo della positività di Gabbia e quindi del suo forfait per il big match contro i nerazzurri, può sorridere per il recupero del suo ariete.