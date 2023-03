Sylvie Lubamba è tornata in tv: Brave ragazze è il suo riscatto

Sylvie Lubamba è tornata in tv al timone del format Brave Ragazze, in onda su canale 68 del digitale terrestre. Per la showgirl, lontana dal mondo dello spettacolo da qualche tempo, rappresenta un vero e proprio riscatto.

Archiviato definitivamente il suo passato turbolento, Sylvie Lubamba è tornata in tv. La showgirl ha condotto le prime 12 puntate del programma Brave Ragazze. In onda su Bom Channel, canale 68 del digitale terreste, è un format innovativo, intrigante e leggero, con un pizzico di erotismo che non guasta mai.

Brave Ragazze è stato ideato dall’autrice e produttrice televisiva Ivana Di Sapio, che ha voluto offrire al grande pubblico uno show dal sapore vintage. Accanto a Sylvie Lubamba ci sono state Sara, Roxy, Laura, Luciana e Nikki con la partecipazione della drag queen Mely La dolce e dello showman Danny. Il ruolo di inviate esterne, invece, è stato ricoperto da Viky Moore e Viviana Bazzani. Infine, per quel che riguarda la direzione casting, è stato scelto Mattia Pagliarulo.

Brave Ragazze avrà una seconda edizione?

Visto il successo della prima stagione di Brave Ragazze, la domanda sorge spontanea: il format tornerà in tv? Molto probabilmente sì: “la produzione sta valutando una seconda edizione estiva“.