Temptation Island: la resa dei conti della tentatrice Giulia contro Tommaso Eletti

A un mese di distanza dalla riprese di Temptation Island, la tentatrice Giulia ha sbugiardato Tommaso in merito alla loro liaison

La storia tra Tommaso e Valentina è stata senza dubbio una delle più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island. A un mese di distanza dalla fine delle registrazioni, la 39enne ha precisato a Filippo Bisciglia di aver chiuso del tutto con il suo ex, di ben 20 anni più giovane di lei.

La donna ha inoltre raccontato che Tommaso aveva mandato un messaggio a Giulia dicendosi pentito.

Valentina ci racconta cosa è successo con Tommaso un mese dopo l’esperienza a #TemptationIsland… pic.twitter.com/Vhy2d7ivkm — Temptation Island (@TemptationITA) July 27, 2021

Tommaso e Giulia: le versioni a confronto

Il 21enne, dal canto suo, ha confermato che in realtà la storia con Valentina non è finita.

Dopo il reality ci sarebbe anche stata una notte di intimità, precisando che con Giulia non c’è mai stato niente di serio: “Fisicamente è una bella ragazza, ma non ha nulla che mi piace di una donna. A me piacciono le donne grandi e mi sento di stare ancora con Valentina”.

Tommaso confessa cosa prova ancora oggi per Valentina e ci racconta di come sono andate le cose con la single Giulia dopo #TemptationIsland, ma non sa che quest’ultima sta per arrivare… Cosa accadrà? pic.twitter.com/HWff8Zl9UU — Temptation Island (@TemptationITA) July 27, 2021

La tentatrice Giulia, anche lei sentita da Filippo Bisciglia, ha tuttavia sbugiardato Tommaso, raccontando una versione parecchio differente: