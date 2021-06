Tina Cipollari ieri e oggi, la foto da giovane: “Irriconoscibile”

Sui social è emersa una vecchia foto di Tina Cipollari e in tanti tra i suoi fan hanno quasi fatto fatica a riconoscerla.

Sui social Tina Cipollari ha postato uno scatto in cui è ritratta giovanissima e in tanti, tra i suoi fan sui social, hanno riempito di lodi i commenti.

Tina Cipollari ieri e oggi: la foto

Oggi Tina Cipollari è una delle “vamp” più amate della tv e senza dubbio in tanti hanno noto il volto e la figura della celebre opinionista di Uomini e Donne che, nel corso della sua partecipazione al programma, ha saputo conquistare moltissimi fan. Sui social Tina Cipollari ha postato uno scatto risalente al suo passato e in tanti hanno quasi stentato a riconoscerla: nella foto l’opinionista indossava un mini-top e i capelli – sempre biondo platino – erano sciolti in un’acconciatura leggermente più corta di quella odierna.

Tra i detrattori sui social c’è chi ha criticato Tina per il look sfoggiato e chi invece ha avuto da ridire sulla forma fisica odierna dell’opinionista vamp (che più di una volta si è messa a dieta nel tentativo di perdere peso). Oltre ai detrattori in tanti hanno fatto i complimenti a Tina Cipollari per la sua forma fisica.

Tina Cipollari: la vita privata

Oggi Tina Cipollari ha trovato la serenità accanto a Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino a cui è legata da circa 3 anni.

I due dovevano convolare a nozze nel 2020 ma poi, a causa dell’emergenza Coronavirus, si sono visti costretti a rinviare la data del loro fatidico sì. Dopo la rottura da Kikò Nalli in tanti sperano di vedere di nuovo Tina Cipollari al fianco di una persona speciale che sappia renderla felice. Vincenzo sarà per lei quello giusto? I due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata.

Tina Cipollari: la crisi

Solo in un’occasione Tina ha “infranto” la sua proverbiale riservatezza con Vincenzo: i due si sono breve separati per un periodo e la stessa opinionista vamp lo ha annunciato via social, apparentemente fuori di sé. “Credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita”, aveva scritto l’opinionista, salvo poi tornare sui suoi passi.