Umberto Gaudino tra Alessio Stia e Martina Miliddi: qual è la verità?

Da giorni, ormai, c’è uno strano chiacchiericcio su Umberto Gaudino, Alessio Stia e Martina Miliddi. Sembra che il ballerino professionista di Amici sia diviso tra i due: qual è la verità?

Umberto Gaudino tra Alessio Stia e Martina Miliddi

Ufficialmente, Umberto Gaudino risulta single. Eppure, nelle ultime ore, il suo nome è balzato in tendenza su Twitter per alcuni commenti social che si è scambiato con Martina Miliddi. Tra “cucciola mia” e “bimba tua“, i due si sono lasciati andare ad esternazioni che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan. In tutto ciò, cosa c’entra Alessio Stia?

Umberto, Alessio e Martina: un trio che fa discutere

Il nome di Alessio è stato accostato a Umberto e Martina perché, dal 2020, è una presenza costante sul profilo social di Gaudino. Il ballerino professionista di Amici è fidanzato con la Miliddi oppure con Stia? Al momento, non è dato saperlo. Umberto, dopo la relazione con la latinista Louise Heise, non è più stato accostato ad una nuova fiamma, mentre Martina ha messo fine da mesi alla storia con Aka7even.

L’indiscrezione su Umberto e Alessio

In merito al rapporto tra Umberto e Alessio, il portale Gay.it ha scritto: