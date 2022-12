University Master Winter Split

La University Master è tornata! Il torneo videoludico più grande d’Italia targato 2WATCH dedicato agli studenti universitari torna per una nuova edizione invernale basata su tre nuovi titoli: Rocket League, eFootball e Clash Royale.

Quest’anno l’edizione è aperta a tutti gli atenei italiani ed in palio ci sono 7.500 euro in borse di studio.

Anche per questa seconda edizione la media partnership è affidata a Gazzetta dello Sport che amplificherà l’evento sui propri canali; sponsor della competizione, invece, Sky Wifi.

La competizione, come ogni edizione, è stata suddivisa in: Training, la parte in cui gli host della competizione suggeriscono ai partecipanti trick e consigli per rendere meglio in game; in seguito ai training partono i qualifier, la fase in cui i partecipanti si scontrano per decretare i finalisti; l’ultima parte è “Il torneo dei campioni”, la fase finale che per l’edizione attuale si terrà dal vivo al Samsung District di Milano.

Rocket League

I telecronisti di questa edizione saranno ztant e Gladiator per quanto riguarda Rocket League, due tra i principali esponenti del titolo in Italia. Come di consueto i ragazzi hanno tenuto per due ore consecutive una sessione di live training su Twitch in cui hanno istruito al meglio gli sfidanti.

Clash Royale

Clash Royale è stato uno dei titoli meglio accolti di questa edizione invernale della University Master, con centinaia di partecipanti visionati da GigiYT e Andrea Piazz che hanno assistito al training organizzato con un torneo dal quale sono emerse le buone capacità dei player.

eFootball

Il calcio non manca mai negli eventi di 2WATCH, ed anche quest’anno viene riproposto grazie al titolo di Konami “eFootball” che ha visto Xbalboax e AlonsoGrayFox cimentarsi nel ruolo di commentatori e di istruttori degli sfidanti.

Area Studio

Il format di punta della Unviersity Master è sicuramente “Area Studio”, castato dal SolitoMute che quest’anno ci sta facendo immergere nel vivo della competizione grazie ad analisi tecniche ed interviste che rendono questa competizione ancora più avvincente.

Classifiche, Highlights, consigli e analisi sono i contenuti attesi dagli utenti ogni venerdì in onda sul canale Twitch di 2WATCH per fornire le ultime news ai partecipanti.

La University Master è ancora in corso ed è ancora possibile iscriversi al sito www.2w.gg. Per rimanere aggiornati seguite la pagina instagram 2WATCHofficial