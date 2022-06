Uomini e Donne, coppie 2021/2022: chi si è già lasciato? Chi è ancora insieme?

La stagione 2021/2022 di Uomini e Donne è finita da pochissimo, ma anche quest’anno sono state diverse le coppie sfornate dal programma. Quante sono ancora insieme? Vediamo chi sono quelli che si sono già detti addio.

Uomini e Donne: le coppie 2021/2022

Anche nella stagione 2021/2022, Uomini e Donne ha sfornato diverse coppie, sia nel trono Over che in quello Classico. Maria De Filippi si conferma la regina indiscussa di Mediaset e i suoi format continuano a registrare ascolti ottimi. Dando uno sguardo agli innamorati sfornati nel corso di questa edizione, è sorprendente vedere quanti sono ancora convinti del sentimento che provano l’uno nei confronti dell’altro. Partendo dal trono Over, freschi di nozze ci sono Isabella Ricci e Fabio Mantovani.

Prima di loro, ad essersi giurati amore eterno, sono stati Angela Paone e Antonio Stellacci, che hanno fissato le nozze dopo soli 3 mesi dall’uscita da U&D.

Gli innamorati di Uomini e Donne resistono

Restando sempre nel trono Over, ad essere ancora fidanzati sono: Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini e Diego Tavani e Aneta Buchtova. I primi intendono sposarsi, mentre i secondi sono ancora in fase adolescenziale. Spostandoci tra i giovani, Ilaria Giusti e Samuele Carniani sono ancora innamorati come il primo giorno, così come Matteo Ranieri e Valeria Cardone, Luca Salatino e Soraia Allam e Veronica Rimondi e Matteo Farnea.

Uomini e Donne: le coppie che si sono dette addio

Tra le coppie 2021/2022 di Uomini e Donne, il primo addio lampo è quello avvenuto tra Joele Milan e Ilaria Melis. I due si sono mollati poco dopo l’uscita dal programma. Ad essersi lasciati anche Matteo Fioravanti e Noemi Baratto. Punto di domanda, infine, su Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. I due non appaiono più insieme da un po’, quindi non sappiamo se siano ancora una coppia o meno.