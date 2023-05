Uomini e Donne, Nicole Santinelli: "In passato ho vissuto episodi di violenza"

Nicole Santinelli, tronista di Uomini e Donne della stagione televisiva 2022/2023, ha svelato dettagli inediti del suo passato. La ragazza ha confessato di aver vissuto sulla sua pelle episodi di violenza.

Nicole Santinelli: gli episodi di violenza

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Nicole Santinelli ha parlato del suo passato. La tronista, che in tv è sempre apparsa glaciale e priva di emozioni, è tutt’altro che anaffettiva. La corazza che tutti noi abbiamo visto in televisione è soltanto un meccanismo di difesa che la ragazza ha alzato a causa di vicende che l’hanno segnata.

Nicole Santinelli ha rischiato la vita

Quando aveva soltanto 10 anni, Nicole è stata aggredita da un cane. L’animale l’ha azzannata alla gola e lei è riuscita a salvarsi proteggendosi con le braccia e le mani. La Santinelli giocava a pallavolo e questo incidente ha interrotto la sua carriera. A causa del morso del cane, infatti, ha perso l’uso di una mano. La tronista di Uomini e Donne ha dichiarato:

“È stato lì che ho iniziato a reagire in modo ermetico: a nascondere le emozioni, a gestirle da sola, per non far vedere alle persone intorno come stavo realmente”.

Nicole Santinelli: la violenza subita

La situazione è peggiorata qualche anno dopo, quando si è innamorata di un ragazzo che le ha distrutto la vita. Nicole pensava che non le avrebbe mai fatto male, invece ha vissuto l’inferno. Ha ammesso:

“Ho vissuto episodi di violenza, anche mentale”.

La Santinelli non riusciva a chiudere la relazione. “Non volevo essere un peso per le persone a me vicine. Ma poi ce l’ho fatta“, ha rivelato.