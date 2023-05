Uomini e Donne, trono Over: personaggi riconfermati, ritorni e addii

Mancano ancora alcuni mesi alla nuova stagione di Uomini e Donne, ma ci sono già alcune indiscrezioni interessanti. Per quel che riguarda il trono Over ci sono personaggi riconfermati, addii e ritorni.

Uomini e Donne, trono Over: personaggi riconfermati

Le registrazioni della stagione 2023/2024 di Uomini e Donne partiranno a fine agosto, ma ci sono già notizie interessanti in merito al trono Over. Secondo alcune indiscrezioni, i personaggi riconfermati sono Riccardo Guarnieri, Gemma Galgani e Armando Incarnato.

Un grande ritorno nel trono Over

Considerando che il trono Over e Classico dovrebbero tornare ad essere separati, nel parterre dei cavalieri potrebbe esserci un grande ritorno. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, che in una recente intervista ha confessato di essere tornato single. Tra le dame, invece, potrebbe riapparire Barbara De Santi.

Uomini e Donne: i papabili addii

Per quanto riguarda gli addi, nel trono Over di Uomini e Donne potrebbero essere in bilico sia Armando Incarnato che Aurora Tropea. E’ bene sottolineare che si tratta di semplici indiscrezioni. Le prime certezze arriveranno soltanto con la prima registrazione, in programma per fine agosto. Fino a quel momento, le news dovranno essere prese come voci di corridoio.