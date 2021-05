Valentina Ferragni presenta i braccialetti col cordoncino: fan delusi dal prezzo

Valentina Ferragni ha da poco lanciato i suoi nuovi braccialetti ecostenibili, ma non tutti i fan si sono mostrati contenti

Sulla scia della ben più nota sorella, anche Valentina Ferragni ha voluto lanciare un nuovo articolo della sua omonima collezione di gioielli. Dopo il mono-orecchino e le collane, ecco dunque arrivare “Kate“, il braccialetto con il triangolo d’argento bagnato d’oro che si chiude sul polso con un cordoncino in materiale ecosostenibile ottenuto dal riciclo delle bottiglie di plastica.

In queste ore sono dunque cominciati i preordini e anche Chiara Ferragni ha sponsorizzato il colorato accessorio sulle sue Instagram Stories.

Valentina Ferragni lancia il bracciale ecostenibile

Sul sito ufficiale Valentina Ferragni Studio, il nuovo oggetto viene decritto come “Bracciale / Cavigliera Argento 925.

Placcatura in oro giallo 24kt. Lunghezza: 30 cm regolabile. Senza Nichel. Fatto in Italia. Filo 100% ecosostenibile”. Il prezzo del gioiello green è di ben 48 euro, costo che ha suscitato non pochi commenti da parte dei fan.

Se alcuni di loro si sono dimostrati assolutamente entusiasti, giudicando il braccialetto come super glamour e dicendosi pronti ad acquistarlo immediatamente, altri si sono invece lamentati. Tra chi ha domandato come mai non siano state pensante anche delle versioni con colori più neutri, come il bianco, il nero o l’argento, molti hanno sottolineato l’eccessivo costo del gioiello estivo. Ad ogni modo, il bracciale-cavigliera di Valentina Ferragni è già un successo e se ne attende il sicuro sold out.