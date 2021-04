Valentina Ferragni senza filtri su Instagram dopo aver scoperto la malattia

Valentina Ferragni si è mostrata senza filtri né trucchi su Instagram dopo le critiche di body shaming e la scoperta della malattia

Sempre molto attiva sui social su diversi fronti, Chiara Ferragni ha recentemente lanciato un appello invitando tutti i suoi fan a essere più indulgenti con il proprio corpo. A sostenerla in questa sua nuova sfida è peraltro intervenuta la sorella Valentina, che proprio su Instagram ha deciso di mostrarsi così com’è, senza filtri né trucchi da fotoritocco.

Always remember we are strong, we are powerful, we are invincible. People judge our bodies and see defects everywhere; I look at my body and I see how beautiful it is. No filters, no retouch, just me. And I love it.

