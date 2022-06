Vittorio Sgarbi elogia la performance di Valentina Nappi al Cam di Casoria. Lei non gradisce

La diva a luci rosse Valentina Nappi ha reagito negativamente al commento di Vittorio Sgarbi sulla sua esibizione al Cam.

L’esibizione di Valentina Nappi al Cam di Casoria ha attirato numerose polemiche, riscuotendo dall’altro lato anche diversi apprezzamenti. Tra questi si segnala anche il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi. Quest’ultimo, noto per il suo essere fuori dagli schemi è arrivato a comparare Valentina Nappi con l’artista Marina Abramovic.

La pornostar di rimando non ha gradito e ha “restituito al mittente” gli elogi ricevuti.

Vittorio Sgarbi a Valentina Nappi: “Può fare erotismo igienico”

Il critico d’arte a tale proposito ha quindi affermato: “Può fare corsi di erotismo igienico, ed educare i giovani sulla pulizia sessuale”. Sentita da Mowmag Valentina Nappi ha affermato: “Vittorio Sgarbi che dice di apprezzare la mia performance è come il proverbiale orologio rotto che può segnare l’ora esatta”.

La replica della pornostar

Valentina Nappi ha proseguito esprimendosi, se possibile, con parole ancora più taglienti: “Non ha alcuna comprensione dell’arte dalle avanguardie storiche in poi e in realtà non può capire nemmeno il Rinascimento: i suoi tre in matematica lo condannano a non poter davvero cogliere la sensibilità di un Brunelleschi o di un Piero della Francesca. Come può parlare di armonia uno che non possiede l’hardware cognitivo per capire cosa sia una coppia di funtori aggiunti?”