Will è arrivato a Sanremo 2023 dopo le esperienze di Sanremo Giovani e X Factor. Scopriamo alcune curiosità su questo artista.

Da piccolo giocava a calcio e per lui avrebbe potuto prospettarsi una carriera promettente nel mondo del pallone.

Will, nome d’arte di William Bussetti, è uno degli artisti che vedremo salire sul palco del teatro Ariston. Classe 1999, Will è nato a Vittorio Veneto. A Sanremo 2023 si esibirà con il brano “Stupido”. Scopriamo alcune curiosità sulla sua carriera.

Will: le curiosità sull’artista in gara a Sanremo

Will è arrivato nella 73esima edizione del Festival di Sanremo dopo che è stato annunciato tra i primi sei finalisti di Sanremo Giovani dello scorso 16 dicembre.

In quell’occasione si era esibito sulle note di “Le cose più importanti”. Se a qualcuno il suo nome non sembrerà sconosciuto è perché nel 2020 Will aveva preso parte anche a X Factor. ll suo brano “Estate” ha riscosso un incredibile successo tanto da divenire virale su TikTok.

Il tour sold out e la discografia

Dopo che il brano “Estate” è stato certificato disco di platino con 30 milioni di stream, a giugno l’etichetta Capitol Records ha rilasciato il primo EP “Chi sono veramente”.

In autunno invece è partito il suo tour che ha attraversato diverse città. Anche in questo caso il successo è stato immediato, tanto da divenire SOLD OUT.